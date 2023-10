Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι

Φωτιά σε υπόγειο χώρου σπιτιού ξέσπασε την Παρασκευή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση για την κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε υπόγειο χώρο σπιτιού επί της Οδού Χορτατζή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο οικίας, επί της οδού Χορτάτζη στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2023

Τα αίτια διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

