“Φαρ Ουέστ” στο Λασίθι: Βγήκαν τα όπλα για κτηματικές διαφορές

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από την καταγγελία που έκανε ηλικιωμένος.

Σκηνές άγριας Δύσης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, στα Κριτσά στον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ένας 78χρονος άνδρας.

Όπως ανάφερε ενώ βρισκόταν προχθές στην αγροτική του κατοικία ήρθε ο 38χρονος με τον οποίο έχουν κτηματικές διαφορές, και μετά από καβγά έβγαλε όπλο, τον πυροβόλησε και έγινε… καπνός.

Ευτυχώς ο ηλικιωμένος δεν τραυματίστηκε από τα πυρά του 38χρονου, ενώ την επόμενη μέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (30.10.2023) το μεσημέρι, ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων, που διαπράχθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου σε βάρος έτερου ημεδαπού.

Πηγή: neakriti.gr

