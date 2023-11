Ευρυτανία

Κριάρι “έστειλε” στο νοσοκομείο 93χρονη πυρόπληκτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από την επίθεση του κριαριού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η υπερήλικη, η οποία έχασε το σπίτι της από φωτιά, πριν από λίγους μήνες.

-

Δεν έχουν τέλος τα βάσανα για μια 93χρονη γυναίκα, κατοίκου ενός ορεινού χωριού της Ευρυτανίας η οποία νοσηλεύεται -ευτυχώς εκτός κινδύνου- στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iLamia.gr, η ηλικιωμένη που ζει στην Ευρυτανία καθώς τάιζε τα ζώα της χτυπήθηκε από κριάρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου και στην συνέχεια προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η ηλικιωμένη έχασε το σπίτι της μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία. Το σπίτι της είχε καταστραφεί ολοσχερώς αλλά ευτυχώς εκείνη και ο γιος της έλειπαν καθώς πήγαν να φροντίσουν τα ζώα τους.

Χάρη στην πρωτοβουλία του τοπικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου κάτοικοι της περιοχής με την συνδρομή του Δήμου Αγράφων συγκεντρώθηκαν τα χρήματα και το πρόβλημα της στέγης λύθηκε. Φαίνεται όμως ότι η μοίρα επιφύλασσε μια ακόμη περιπέτεια για την ηλικιωμένη.





Ειδήσεις σήμερα:

Γαλιατσάτος: Μελέτη για θεραπεία του καρκίνου με ουσία από το σύκο (εικόνες)

Βοιωτία - Φονική καταδίωξη: Σύλληψη αστυνομικού και ΕΔΕ για τον πυροβολισμό

Τσακλόγλου: οι αυξήσεις στις συντάξεις θα είναι κάτω απο 3,1% (βίντεο)