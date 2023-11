Μαγνησία

Βόλος: Πρώην υπάλληλος έκλεψε το βενζινάδικο όπου δούλευε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έγινε η ληστεία του πρατηρίου από τον πρώην υπάλληλό του.

-

Πρώην υπάλληλος που γνώριζε τα κατατόπια συνελήφθη για την κλοπή σε βενζινάδικο του Βόλου με λεία 15.895 ευρώ, χρήματα που έκλεψε από ανασφάλιστο ντουλάπι στις 10 Νοεμβρίου. Η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε με την σύλληψη καθώς οι ανακρίσεις συνεχίζονται και επικεντρώνονται στο γιατί ένα τόσο μεγάλο ποσό ήταν εκτεθειμένο.

Στον 27χρονο πρώην υπάλληλο ασκήθηκε χθες δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ληστρική κλοπή, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι τότε θα κρατηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Ο 27χρονος συνελήφθη προχθές και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του χρηματικού ποσού, που έκλεψε. Συγκεκριμένα, βρέθηκε το ποσό των 14.125 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη δικαιούχο του, την 37χρονη ιδιοκτήτρια του βενζινάδικου. Επίσης βρέθηκε το σπρέι πιπεριού και τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια