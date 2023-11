Θεσσαλονίκη

“Βέλος”: Ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πού βρίσκεται τώρα το ιστορικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες για την επισκευή του.

-

Στο εμπορικό τμήμα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου κατά κύριο λόγο ελλιμενίζονται επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια, ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό «Βέλος» και αναμένεται να γίνει επιθεώρηση του πλοίου για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

Στην επιχείρηση ρυμούλκησης συνέδραμαν δύο ρυμουλκά σκάφη.

Με τη βοήθεια δύτη αλλά και γερανού άρχισαν νωρίς το πρωί της Κυριακής οι προσπάθειες ανύψωσης και στεγανοποίησης του αντιτορπιλικού, που λειτουργεί ως πλωτό μουσείο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Το ιστορικό πλοίο υπέστη ρήγμα στην πρύμνη του, χτυπώντας πάνω στο κρηπίδωμα της παραλίας από τους θυελλώδεις ανέμους που σάρωσαν το Σάββατο την περιοχή.

Πηγή εικόνας και βίντεο: Voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με την παράσυρση και εγκατάλειψη πεζής

Τζέιμι Λι Κέρτις: Η ζωή και η καριέρα της διαχρονικής σταρ του Χόλυγουντ

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί με αιχμές η Νεολαία Θεσσαλονίκης