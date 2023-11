Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά στο ΑΠΘ: Χρονίζει στα δικαστήρια η υπόθεση με τους 60 κατηγορούμενους

Δείτε πόσα χρόνια εκκρεμεί η συζήτησή της ακόμα και στον πρώτο βαθμό, και ποια η... τύχη των κατηγορούμενων εν τω μεταξύ.

-

Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η δίκη για το πολυμελές κύκλωμα ναρκωτικών που φέρεται να δρούσε στο κάμπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πέριξ αυτού, στις πλατείες Ροτόντας και Ναυαρίνου. Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και την παραπομπή συνολικά 60 ατόμων στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων, η πολύκροτη υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.

Διαδοχικά κωλύματα δικηγόρων αλλά και οι περιορισμοί για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, οδήγησαν την υπόθεση σε διαδοχικές αναβολές. Η τελευταία αναβολή δόθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου λόγω της συμμετοχής των δικηγόρων στη γενική αποχή για τα φορολογικά μέτρα. Για «στοιχειωμένη υπόθεση» έκανε λόγο δικηγόρος που υπερασπίζεται κάποιους από τους κατηγορούμενους, έχοντας χάσει το μέτρημα των αναβολών.

Αποτέλεσμα είναι, να έχουν αποφυλακιστεί οι περισσότεροι από τους προσωρινά κρατούμενους λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου των 18 μηνών (με επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικές εγγυήσεις), ενώ όσοι παραμένουν προφυλακισμένοι κρατούνται για άλλους λόγους ή ταυτοποιήθηκαν μεταγενέστερα και η προσωρινή τους κράτηση «τρέχει» ακόμη. Οι προφυλακισμένοι πάντως, είναι η μειοψηφία, ενώ ένας εκ των κατηγορούμενων έχει αποβιώσει, σύμφωνα με πιστοποιητικό που προσκόμισε σήμερα δικηγόρος.

Η επόμενη... απόπειρα να εκδικαστεί η υπόθεση θα γίνει τον Ιανουάριο του 2024, καθώς για τότε ορίστηκε η νέα δικάσιμος.

Η δικογραφία καταλογίζει στους κατηγορούμενους το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Η εις βάρος τους αποδιδόμενη δράση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., που κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 με τη σύλληψη των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος. Ως ηγετικά στελέχη του εμφανίζονται Αλβανοί υπήκοοι, ενώ στη διακίνηση συμμετείχαν και αραβικής καταγωγής άτομα.

Για την ταυτοποίησή τους, οι διωκτικές αρχές χρησιμοποίησαν το μέτρο της φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης με τεχνικά μέσα για να αποτυπώσουν τη δράση των μελών του κυκλώματος (κυρίως διακίνησης χασίς). Μέσω του πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία –παράλληλα με τη φυσική επιτήρηση των χώρων του ΑΠΘ– οι αστυνομικοί κατέγραψαν επί 57 ημέρες τις καθημερινές κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων στο τρίγωνο ΑΠΘ – Ναυαρίνου – Ροτόντα (κατά βάση εντός της Πανεπιστημιούπολης).

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ημερησίως φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν 500 αγοραπωλησίες ναρκωτικών με την τιμή πώλησης να διαμορφώνεται σε 5 ευρώ ανά αυτοσχέδιο τσιγάρο ή γραμμάριο και τον «τζίρο» κατά το διάστημα της αστυνομικής έρευνας να διαμορφώνεται σε 570.000 ευρώ.

