Ζωοκτονίες - Λέσβος: Θανάτωσε σκύλο και 5 πρόβατα

Πού και πώς εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης των ζωωκτονιών.

Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από καταγγελία για θανάτωση ενός αδέσποτου σκύλου και πέντε προβάτων τις δύο προηγούμενες στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή η αστυνομία τονίζει: “Συνελήφθη στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής Λέσβου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για ζωοκτονία.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε σε αστυνομική Αρχή, κατά το προηγούμενο διήμερο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, ο συλληφθείς θανάτωσε αδέσποτο σκύλο και πέντε πρόβατα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου”.

