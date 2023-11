Λέσβος

Ναυάγιο στην Λέσβο: Ζωντανός εντοπίστηκε ένας ναυτικός – Αγωνία για τους 13 αγνοούμενους

Στις 8:20 το πλοίο εξέδωσε σήμα κινδύνου όπου δήλωσε και κάποια κλίση ενώ στη συνέχεια χάθηκε και από τα ραντάρ.

Ζωντανός εντοπίστηκε ένας από τους αγνοούμενους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε νωρίτερα ανοιχτά της Λέσβου. Η μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό και διάσωση και άλλων αγνοουμένων συνεχίζεται, καθώς η αγωνία μεγαλώνει λόγω και των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Στο φορτηγό πλοίο πλοίο RAPTOR με σημαία Κομόρες, επέβαιναν 14 άτομα πλήρωμα και μετέφερε αλάτι από τη Δεκέλεια της Αιγύπτου στην Κωνσταντινούπολη. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανότατα το πλοίο λόγω του έντονου κυματισμού.

Στην περιοχή βρίσκονται 5 παραπλέοντα Φ/Γ, έχουν αποπλεύσει 3 σκάφη του Λιμενικού, έχουν απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικου Ναυτικού, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι 8 μποφόρ.

