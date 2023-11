Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα πρόστιμα αποδίδουν και “ρίχνουν” τις τιμές (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την πλατφόρμα για καταγγελίες από καταναλωτές, τις πλασματικές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες και για τα εκατοντάδες προϊόντα με “Μόνιμη Μείωση Τιμής”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Κώστας Σκρέκας, αναφορικά με την ακρίβεια και τους ελέγχους στην αγορά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια», ωστόσο έκανε λόγο για διεθνές φαινόμενο, για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση κάνει τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με τις προσφορές αγαθών, οι οποίες ορισμένες φορές είναι πλασματικές, ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι την Δευτέρα θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου για να τεθούν επί τάπητος οι αθέμιτες πρακτικές και στρατηγικές σε αυτόν τον τομέα και όχι μόνο, λέγοντας πως «θέλουμε πραγματικές προσφορές» και ότι επιχειρείται συνολική μεταρρύθμιση στην αγορά, σχετικά και με τις προσφορές και τα προϊόντα που διατίθενται με την μορφή «1+1», σημειώνοντας ότι οι περισσότερες προωθητικές ενέργειες προέρχονται από τους προμηθευτές και όχι από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ.

Αναφορικά με το μέτρο της «Μόνιμης Μείωσης Τιμής», ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι σε αυτό έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 931 προϊόντα.

Ερωτηθείς για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες για αισχροκέρδεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι προσφάτως κατέθεσε στην Βουλή το διπλότυπο είσπραξης προστίμου 1 εκατομμυρίων ευρώ από πολυεθνική εταιρεία. Συνολικά, όπως ανέφερε, επιβλήθηκαν πρόστιμα 9 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες και από το σύνολο αυτό, το 70% έχει εισπραχθεί ήδη ή βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ προς είσπραξη.

«Τα πρόστιμα είναι αποτελεσματικά γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στα προϊόντα των εταιρειών, στις οποίες επιβάλλονται, μειώνονται τις επόμενες ημέρες έως και κατά 25%», είπε ο κ. Σρκέκας, λέγοντας ότι γίνεται διαρκής προσπάθεια από την Κυβέρνηση, τόσο με μέτρα στήριξης, όσο και μέσω των ελέγχων σε όλη την εμπορική αλυσίδα, ώστε να μειωθούν οι τιμές.

Τέλος αναφέρθηκε στον ρόλο των καταναλωτών, ζητώντας τους να είναι ενημερωμένοι και πιο ενεργητικοί στις καταγγελίες, ανακοινώνοντας ότι θα ενεργοποιηθεί πλατφόρμα για καταγγελίες σχετικά με υποψίες για παραπλάνηση σε «προσφορές» προϊόντων και υπηρεσιών ή για κρούσματα κερδοσκοπίας.

