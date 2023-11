Οικονομία

Σκρέκας: Δεν καταργούνται οι προσφορές 1+1 στα σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινήσεις του υπουργού Ανάπτυξης μετά τα όσα ακούστηκαν για την κατάργηση των προσφορών 1+1 στα σούπερ μάρκετ.

-

Τέλος βάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στα τεχνάσματα των προσφορών που εμφανίζονται ως δελεαστικές ενώ διαπιστώνεται εύκολα, με μια απλή μαθηματική πράξη, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας «στόχος μας είναι να βάλουμε φρένο σε όλες τις παραπλανητικές τακτικές στα ράφια προς όφελος των νοικοκυριών αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού». Σκοπός είναι να υπάρχουν στα ράφια καθαρές και ουσιαστικές προσφορές.

Ο υπουργός υπογραμμίζει την σημασία του ενημερωμένου καταναλωτή στη διαμόρφωση των τιμών και στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Από κοινού θα δημιουργήσουμε ένα "ανάχωμα" στην αισχροκέρδεια, σημειώνει ο Κ. Σκρέκας.

Επιπλέον υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 5 πολυεθνικές συνολικού ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν γίνει περίπου 20.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που προσεγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν εξοφληθεί ή βεβαιωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ περίπου 5,9 εκατ.

Αναλυτικά η συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

- Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε δημοσιεύματα που φέρουν το υπουργείο Ανάπτυξης να επεξεργάζεται σχέδιο για την κατάργηση προσφορών τύπου "1+1 δώρο" στα σούπερ μάρκερ. Τι ακριβώς ισχύει;

«Να το ξεκαθαρίσουμε για ακόμα μία φορά. Τάξη στο χάος των παραπλανητικών προσφορών θέλουμε να βάλουμε, όχι να καταργήσουμε τις προσφορές στα ράφια. Τις προσφορές που εμφανίζονται ως δελεαστικές ενώ με μια απλή μαθηματική πράξη διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για τρικ. Η άποψή μας είναι καθαρή. Ναι στις προσφορές, όχι στην παραπλάνηση των καταναλωτών. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε φρένο σε όλες τις παραπλανητικές τακτικές στα ράφια προς όφελος των νοικοκυριών αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Για παράδειγμα, δεν είναι τίμιο και «καθαρό» η μονή συσκευασία ενός προϊόντος να κοστίζει, φερ' ειπείν 5 ευρώ και ακριβώς δίπλα η συσκευασία των δύο να φέρει ένδειξη "1+1 δώρο" και να κοστίζει οκτώ ευρώ. Αυτό είναι από τα πολλά παραδείγματα. Ο σχεδιασμός μας επιδιώκει καθαρές και ουσιαστικές προσφορές, όχι ψεύτικες. Ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο την εισαγόμενη ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ώστε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια και τους ευάλωτους συμπολίτες μας».

-Λειτουργούν αποτελεσματικά τα πρόστιμα που επιβάλλουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης;

«Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε κάθετοι στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται έχουν σκοπό να υποχρεώσουν τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις επιταγές του νόμου που έχει ψηφίσει η κυβέρνησή μας κατά της αθέμιτης κερδοφορίας και την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Μόνο σε πέντε πολυεθνικές, το τελευταίο διάστημα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν γίνει περίπου 20.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που προσεγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν εξοφληθεί ή βεβαιωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ περίπου 5,9 εκατ. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, να αναφέρουμε ότι μία από τις πολυεθνικές στην οποία πριν από λίγες ημέρες επεβλήθη πρόστιμο, την αμέσως επόμενη ημέρα πρόσθεσε 50 νέα προϊόντα στη λίστα της πρωτοβουλίας "Μόνιμη Μείωση Τιμής"».

- Και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές να αντιληφθούν τον δικό τους, καθοριστικό, ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών;

«Ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι αυτός που μπορεί να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στη διαμόρφωση των τιμών. Εμείς θέλουμε να γίνει σύμμαχός μας στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ακρίβειας και από κοινού να δημιουργήσουμε ένα "ανάχωμα" στην αισχροκέρδεια. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας στα χέρια του είναι η πλατφόρμα e-katanalotis. Με πολύ απλές κινήσεις μπορεί, είτε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε από την εφαρμογή για smartphone, να δει και να συγκρίνει κάθε προϊόν που προσφέρεται στα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται κοντά του, συμπεριλαμβανομένων και φρούτων και λαχανικών. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται και ο ανταγωνισμός αλλά κυρίως η δυνατότητα των καταναλωτών να οργανώνουν τις αγορές με γνώμονα το συμφέρον των ίδιων και των οικογενειών τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Κατηγορείται για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί της φίλης του

Καιρός: Χιόνια σε Νυμφαίο και Πισοδέρι (εικόνες)

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια