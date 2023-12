Ηλεία

Αρχαία Ολυμπία: σκυλιά κατασπάραξαν πρόβατα (εικόνες)

Ο κτηνοτρόφος που υπέστη ζημιά από τα άγρια οικόσιτα σκυλιά, φοβάται ακόμη και για την ζωή του.

Τον τρόμο φαίνεται πως ζει τις τελευταίες ημέρες ένας κτηνοτρόφος από την περιοχή του Πελοπίου του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος όχι μόνο έχασε μέσα σε μία νύχτα μερικά από τα πρόβατά του και κινδύνεψε και ο ίδιος από επίθεση άγριων σκυλιών, αλλά δέχθηκε και απειλές για την ίδια του τη ζωή από τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη τους.

Θύμα της επίθεσης αυτής ο κτηνοτρόφος Βασίλης Κολοτσούκας, ο οποίος αναφερόμενος στο συμβάν τόνισε πως αυτό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις 00:30, όταν δύο μεγάλα οικόσιτα λυκόσκυλα, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού γείτονά του όπως έκανε γνωστό, μπήκαν στο κτήμα του και στο στάβλο του και επιτέθηκαν σε 12 πρόβατα, θανατώνοντας ακαριαία τα 3 εξ αυτών και τραυματίζοντας σοβαρά τα υπόλοιπα 9, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που όπως αποκάλυψε μετά λύπης του ο κ. Κολοτσούκας θα πρέπει να τους γίνει ευθανασία.

Μάλιστα, αντιλαμβανόμενος κατά τη διάρκεια της βραδιάς ότι κάτι κακό συνέβαινε στα ζώα του, έσπευσε στο σημείο μαζί με τη γυναίκα του όπου και δέχτηκε επίθεση από τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά και γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Άμεσα ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία που συνέλαβε τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σύλληψής του αλλά και αργότερα που αφέθηκε ελεύθερος επιτέθηκε λεκτικά στον κ. Κολοτσούκα.

«Φοβάμαι πλέον για τη ζωή μου»

Με φόβο στη φωνή, ο κ. Κολοτσούκας αποκάλυψε και όσα συνέβησαν μετά την απόφαση της αστυνομίας να αφήσει ελεύθερο τον αλλοδαπό γείτονά του, ο οποίος περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα βρέθηκε έξω από την πόρτα του μαζί με τα δυο του σκυλιά και τον απειλούσε υπό την επήρεια μέθης.

«Ζητάω από τον εισαγγελέα ή τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας να με βοηθήσουν, γιατί φοβάμαι πλέον για τη ζωή μου ή ακόμα και να πάω το παιδί μου στο σχολείο», κατέληξε.

