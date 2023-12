Θεσσαλονίκη

Επίθεση σκύλων - Πρώην σύζυγος της 50χρονης: κανένας δεν είχε καταλάβει τίποτα (βίντεο)

Τι είπε ο πρώην σύζυγός της για τις τραγικές τελευταίες της στιγμές και οι δικηγόροι της οικογένειας αλλά και του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη σκύλων στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο πρώην σύζυγος της 50χρονης, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για τη φονική επίθεση που δέχτηκε η άτυχη γυναίκα.

"Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν, όλο το χωρίο το ξέρει, έχουν τρομάξει πολύ κόσμο έχουν κυνηγήσει πολύ κόσμο απλά δεν είχαμε το τραγικό αποτέλεσμα που έχουμε στη δική μας περίπτωση".

Όχι μόνο άγρια, όλη η περιοχή τα φοβόταν. Δική μου εκτίμηση είναι ότι του ξεφεύγαν όλη την ώρα. Όλοι το συζητούσαν αλλά κανένας δεν είχε κάνει καταγγελία γιατί δεν είχαν δαγκώσει."

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη είπε ότι δεν τον γνωρίζει, είναι "μια απομονωμένη προσωπικότητα".

"Ήταν τραγικό αυτό που έγινε" είπε και ρωτά αφού όλοι συμφωνούμε ότι δεν φταίνε τα σκυλιά, δεν θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να συλλαμβάνεται με αυστηρότερα μέτρα ο ιδιοκτήτης των σκύλων; διερωτήθηκε και τόνισε ότι πρέπει να στιγματίζονται σαν εγκληματίες, σαν δολοφόνοι.

Όπως είπε, τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι και είναι τώρα σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά της βγήκαν έξω και είδαν την κατακρεουργημένη μητέρα τους να ξεψυχά.

Αποκάλυψε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με τα παιδιά καθώς κανένας δεν είχε καταλάβει τίποτα, μετά από επικοινωνία που είχε με τον γείτονα που ήταν και εκείνος που πυροβόλησε για να διώξει τα σκυλιά.

Τραγική φιγούρα και ο κηπουρός που έκανε εργασίες με την άτυχη 50χρονη, και καθώς είναι κωφός, δεν μπόρεσε να ακούσει τις κραυγές της όταν την κατασπάραζαν.

Στην εκπομπή μίλησαν επίσης και οι δικηγόροι των δύο πλευρών, ο Χρ.Πατούνας, Δικηγόρος 37χρονου ιδιοκτήτη σκύλων, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν ήθελε να τραυματίσουν πόσο μάλλον να σκοτώσουν κάποιον τα σκυλιά του εντολέα του αλλά και το ότι δεν ήταν άγρια αλλά και ο Αναστάσιος Ντούγκας - Δικηγόρος οικογένειας 50χρονης.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό της 50χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρία σκυλιά, στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής φαίνεται ότι η γυναίκα δέχθηκε 50 δαγκωματιες, σε όλο της το σώμα και έφερε πολλαπλά πλήγματα σε όλη την επιφάνεια του κορμιού της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο ένα χέρι φαίνεται ότι δέχθηκε περισσότερες από δέκα δαγκωματιές από τα τρία τσομπανόσκυλα.

Υπενθυμίζεται ότι για την αδιανόητη υπόθεση συνελήφθη ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκυλιών και σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με το σκεπτικό ότι δεν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των σκύλων στον προαύλιο χώρο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

