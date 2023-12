Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: “Δεν ακούω και δεν μπόρεσα να σε σώσω από τα σκυλιά”- Συγκλονίζει ο κηπουρός της 50χρονης

Ο άνθρωπος που έκανε εργασίες μαζί με την 50χρονη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν της επιτέθηκαν τρία σκυλιά στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, μιλάει στο protothema.gr και περιγράφει - μέσω μηνυμάτων - τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης και την κατάσταση στην οποία όταν αντίκρισε την άτυχη γυναίκα.

Ο κηπουρός είναι κωφός και δεν άκουσε τις κραυγές της γυναίκας, όμως ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε να την βοηθήσει μόλις είδε τα μεγαλόσωμα σκυλιά πάνω από το ματωμένο σώμα της. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά. Ο ίδιος σε ανάρτησή του τονίζει ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και ότι από εχθές που έγινε το τραγικό περιστατικό δε μπορεί να ηρεμήσει, αφού με την 50χρονη διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις, εκτός από τη βοήθεια που προσέφερε με τις δουλειές στον κήπο.

Το συγκλονιστικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό της 50χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της, το μεσημέρι της Κυριακής, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρία σκυλιά, στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής φαίνεται ότι η γυναίκα δέχθηκε 50 δαγκωματιες, σε όλο της το σώμα και έφερε πολλαπλά πλήγματα σε όλη την επιφάνεια του κορμιού της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο ένα χέρι φαίνεται ότι δέχθηκε περισσότερες από δέκα δαγκωματιές από τα τρία τσομπανόσκυλα.

Υπενθυμίζεται ότι για την αδιανόητη υπόθεση συνελήφθη ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκυλιών και σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με το σκεπτικό ότι δεν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη των σκύλων στον προαύλιο χώρο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

