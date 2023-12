Μαγνησία

Πήλιο: Άνδρας καταπλακώθηκε από τοιχίο και πέθανε - Έφτιαχνε το σπίτι για την κόρη του

Πώς συνέβη η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον άνδρα, πατέρα δύο παιδιών.

Νεκρός ανασύρθηκε από τοίχο που τον καταπλάκωσε, ενώ έκανε εργασίες σε σπίτι ιδιοκτησίας του, στα Καλά Νερά του Δήμου Ν. Πηλίου, χθες το μεσημέρι, ένας 70χρονος συνταξιούχος.

Ο άτυχος άνδρας έκανε εργασίες σε τοιχίο, σε σπίτι ιδιοκτησίας του δίπλα από σχολείο, το οποίο από άγνωστη αιτία, κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε. Γείτονες που άκουσαν τον θόρυβο, βγήκαν έντρομοι έξω, ενώ η σύζυγός του, τον αναζητούσε για ώρες στο κινητό.

Ο συνταξιούχος ήταν χτίστης, κατάγονταν από τη Ζαγορά, ενώ εδώ κι αρκετά χρόνια διέμενε με την οικογένειά του στα Καλά Νερά. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, το σπίτι, το έφτιαχνε για την κόρη του, ενώ είχε πληγεί και από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Οι γείτονες που είδαν τον τοίχο να τον έχει καταπλακώσει, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τα μπάζα χωρίς τις αισθήσεις του και η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Αστυνομικοί του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: magnesianews.gr

