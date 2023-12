Ξάνθη

Ξάνθη: Σκότωσε σκύλο με καραμπίνα

Συνελήφθη ο δράστης του φριχτού περιστατικού με θύμα έναν ποιμενικό.

-

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ποιμενικός που δέχθηκε πυροβολισμούς από καραμπίνα, στην Ξάνθη.

Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στον σκύλο βρέθηκε μετά από επεξεργασία του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Ο άνδρας συνελήφθη σε οικισμό στην Ξάθη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εχίνου και είναι Έλληνας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και σκότωσε έναν ποιμενικό σκύλο.

Για το τραγικό συμβάν προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

Πηγή: xanthipost.gr

