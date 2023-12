Χανιά

Χανιά: Ξέχασε το χειρόφρενο και βρέθηκε σε γκρεμό 100 μέτρων

Τον χάρο με τα μάτια του… είδε ο αφηρημένος οδηγός ενός αγροτικού αυτοκινήτου.

Σε γκρεμό 100 περίπου μέτρων κατακρημνίστηκε αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου στις Ασφενδιλές του Δήμου Καντάνου Σελίνουμ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος οδηγός είχε σταθμεύσει το αγροτικό του και ξέχασε να τραβήξει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βρεθεί στο γκρεμό και να υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού βγήκε από το όχημα λίγα δευτερόλεπτα, πριν αυτό αρχίσει να κατρακυλάει στον γκρεμό.

Μάλιστα ενώ αρχικά είχε ξεκινήσει προς το τόπο του συμβάντος ασθενοφόρο από το Καστέλι Κισσάμου, η κλήση ακυρώθηκε, αφού ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

