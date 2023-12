Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ κινείται με ανοιχτές τις πόρτες (βίντεο)

Ένα βίντεο που δείχνει το λεωφορειό να κινείται με ανοιχτές τις πόρτες κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα απιστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με λεωφορείο του ΟΑΣΘ να εκτελεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο με τις πόρτες ανοιχτές.

Το βίντεο με το λεωφορείο του ΟΑΣΘ να επιταχύνει με ανοιχτές τις πόρτες, επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα της παλαιότητας και της κακής συντήρησης των λεωφορείων της χώρας. Οι εικόνες αυτή τη φορά έρχονται από τη Θεσσαλονίκη και κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ευτυχώς μέσα στο όχημα δεν υπήρχε συνωστισμός και δεν κινδύνεψε κανείς. Οι επιβάτες κάθονταν στις θέσεις τους και ο οδηγός κάποια στιγμή πάτησε το γκάζι λίγο παραπάνω.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνδικαλιστές του ΟΑΣΘ πραγματοποιούν διαμαρτυρίες και επισημαίνουν μια σειρά από κινδύνους. Τα λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της πόλης, έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και ζημιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν επισκευαστεί.

Το βίντεο από τη Θεσσαλονίκη ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο στο TikTok. Mε αρκετούς από τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ, ένα κατά τ’ άλλα επικίνδυνο συμβάν.

«Τι εννοούν όταν λένε ότι τα λεωφορεία στην Ελλάδα έχουν εξαερισμό, είναι το καινούργιο σύστημα, μπαίνεις ενώ κινείται, το τεστάρουν για το καλοκαίρι» ήταν ένα από τα σχόλια των χρηστών για τα όσα έγιναν πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

