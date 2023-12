Χίος

Χίος: Τηλεφωνικές απάτες με “χρυσή λεία” εξιχνίασε η ΕΛΑΣ

Πώς οι δράστες με αφηγήσεις έπειθαν τους συνοιλητές τους να τους παραχωρήσουν υψηλά χρηματικά ποσά.

Τρεις υποθέσεις απάτης που συνέβησαν στη Χίο πριν 3, 9 και 10 μήνες αντίστοιχα εξιχνίασε δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του νησιού.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τα θύματά τους, ώστε να γίνει μεταφορά χρημάτων σε κάποιο λογαριασμό ή να δοθούν τα στοιχεία πρόσβασης στο e-banking, με την πιο σοβαρή από αυτές να αφορά απάτη που έφτασε στις 14.100 ευρώ με πρόσχημα παραγγελία.

Η “παραγγελία”

Στην πρώτη περίπτωση απάτης ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα (3 άνδρες ελληνικής ιθαγένειας, 3 γυναίκες ελληνικής ιθαγένειας και ένας πολίτης Γεωργίας), για την εμπλοκή τους. το συμβάν σημειώθηκε πριν από δέκα μήνες περίπου σε βάρος ατόμου (άνδρα – ελληνικής ιθαγένειας).

Το θύμα, στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος υποδυόμενος εκπρόσωπο εμπορικής επιχείρησης, κατάφερε να τον πείσει, εξαπατώντας τον, να καταθέσει σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.100 ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε, ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκε αρχικά το παραπάνω χρηματικό ποσό, ανήκουν, κατά περίπτωση, σε δύο εκ των ταυτοποιηθέντων δραστών, ενώ μέρος εκ των αφαιρεθέντων χρημάτων μεταφέρθηκε ακολούθως και σε τραπεζικούς λογαριασμούς των άλλων πέντε ταυτοποιηθέντων δραστών.

Επιπλέον, η επικοινωνία με τον παθόντα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση, που ανήκει στον πολίτη Γεωργίας.

Η “επιστροφή ποσού από εταιρία ενέργειας”

Η δεύτερη υπόθεση απάτης που εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, διαπράχθηκε πριν από εννέα μήνες περίπου, σε βάρος ατόμου (γυναίκα – ελληνικής ιθαγένειας).

Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, 2 άτομα (άνδρες – ελληνικής ιθαγένειας), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων από εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφερε να αποσπάσει, εξαπατώντας την, στοιχεία πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της, από τους οποίους αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 590 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε επίσης ότι, η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού («αχυράνθρωπος» – ghost person).

Η “καταβολή του market-pass”

Η τρίτη υπόθεση απάτης που εξιχνιάστηκε διαπράχθηκε προ τριμήνου περίπου, σε βάρος ατόμου (γυναίκα – ελληνικής ιθαγένειας).

Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, 2 άτομα (Ελληνίδα και Αρμένιος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Σύμφωνα με την έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταβολή επιδόματος «market pass», κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να καταθέσει σε δύο διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 7.801,91 ευρώ.

Τα ταυτοποιηθέντα πρόσωπα αναζητούνται προς εντοπισμό και σύλληψη.

