Χίος: Παραπάτησε στα σκαλιά της εκκλησίας και σκοτώθηκε

Σοκ στο Χαλκειός από τον θάνατο μιας 60χρονης μετά την λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων.

Αδιανόητη τραγωδία στο Χαλκειός στη Χίο. Μετά το πέρας της λειτουργίας της παραμονής των Χριστουγέννων μια γυναίκα 60 ετών έχασε την ισορροπία της και χτύπησε το κεφάλι της και τον αυχένα της.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

