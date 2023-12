Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπήρξε καμιά ανάπαυλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Το μήνυμα Νετανιάχου.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ξημερώνει η 80ή ημέρα του πολέμου, με τους αμάχους στα όρια του λιμού και τα Χριστούγεννα πένθιμα για τους Παλαιστίνιους της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αμαυρωμένα από τη σύρραξη.

Στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπήρξε καμιά ανάπαυλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις (νότια), ενώ στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου εξαπολύθηκαν κάπου 50 αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί.

Το σαββατοκύριακο ήταν εξαιρετικά πολυαίμακτο στον μικρό θύλακο με μεγάλο υπερπληθυσμό, όπου κυβερνά από το 2007 η Χαμάς, παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν με ανεξάρτητο τρόπο.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο περίπου δεκαπέντε στρατιωτικών του μέσα σε τρεις ημέρες, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του στις 154 αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας την 27η Οκτωβρίου. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον αριθμό αυτό.

«Πληρώνουμε πολύ βαρύ τίμημα στον πόλεμο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να μαχόμαστε», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαστε αντιμέτωποι με τέρατα», επέμεινε στο χριστουγεννιάτικο διάγγελμά του. «Αυτή είναι μάχη όχι μόνο του Ισραήλ εναντίον αυτών των βαρβάρων, αλλά επίσης μάχη του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας».

