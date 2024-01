Άγιο Όρος

Άγιο Όρος: Φωτιά σε κελί της Μονής Σταυρονικήτα (βίντεο)

"Συναγερμό" σήμανε στο Άγιο Όρος η φωτιά που ξέσπασε σε κελί. Άμεση ήταν η παρέμβαση πυροσβεστών.

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε κελί μοναχών στην περιοχή «Αρχάγγελοι» κοντά στην μονή Σταυρονικήτα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε με 2 οχήματα και 6 άνδρες για την κατάσβεσή της.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

πηγή: you tube/ekklisiaonline

