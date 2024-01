Άγιο Όρος

Άγιο Όρος - Φωτιά: Συνελήφθη αλλοδαπός για εμπρησμό (βίντεο)

Ποιος είναι ο υπαίτιος για τον εμπρησμό σε κελί των Αγίων Αρχαγγέλων.

Ένας 63χρονος Ρουμάνος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ώς υπαίτιος για τον εμπρησμό σε Κελί των Αγίων Αρχαγγέλων, στην Καψάλα, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Όρους χθες προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου υπόπτου για κλοπή και ύστερα από αξιοποίηση και σχετικών πληροφοριών, αποδείχθηκε η εμπλοκή του και στον εμπρησμό που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους μοναχούς του Αγίου Όρους.

Ο κατηγορούμενος στα πλαίσια του αυτοφώρου οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των κλοπών ενώ για τον εμπρησμό ενημερώθηκε η Π.Υ. που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία.

