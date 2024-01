Μαγνησία

Δολοφονία - Βόλος: Απολογείται ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Τι αναμένεται να ισχυριστεί στην απολογία του ο 50χρονος που φέρεται να σκότωσε τον κουνιάδο του, ο οποίος φέρεται να βίαζε και να εκβίαζε την κόρη του.

Ενώπιον τον ανακριτικών αρχών στα δικαστήρια του Βολου οδηγήθηκε, προκειμένου να απολογηθεί, ο 50χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα τον 33χρονο κουνιάδο του, όταν έμαθε πως επι σειρά ετών βίαζε την ανήλικη κόρη του.

Όπως μεταφέρει η ανταποκρίττρια του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη Πωλίνα Κολοκοτρώνη σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την απολογία του ο 50χρονος, που πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου, αμίλητος, σκεπτικός και με βλέμμα που έμοιαζε να είναι κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ισχυριστεί πως συναντήθηκε με τον 33χρονο κουνιάδο του την περασμένη Τρίτη, προκειμένου να τον αναγκάσει να παραδεχτεί, τα όσα έκανε στην κόρη του. Είχε μαζί του και μία καραμπίνα, με σκοπό όπως αναμένεται να υποστηρίξει, να εκφοβίσει το θύμα. Οι δύο τους άρχισαν να διαπληκτίζονται, πιάστηκαν στα χέρια και το όπλο όπως θα πει ενώπιον του ανακριτή, εκπυρσοκρότησε.

Η κατηγορια που τον βαραίνει παντως είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Αναμένονται οι αποφάσεις του εισαγγελέα και του ανακριτή για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όταν ολοκληρωθεί η απολογία.

