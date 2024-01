Δωδεκανήσα

Κάρπαθος – βιασμός 11χρονης: Η ποινή στον παιδόφιλο

Ο 25χρονος Πακιστανός, υποστήριξε ότι η 11χρονη τον παραπλάνησε λέγοντας ότι είναι 20 χρονών! Ποιο ελαφρυντικό του αναγνωρίστηκε.

Ποινή κάθειρξης 11 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, σε έναν 25χρονο Πακιστανό, κάτοικο Πηγαδίων Καρπάθου, που κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως για βιασμό και για τέλεση γενετήσιων πράξεων (αποπλάνηση) με ανήλικη που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση. Από τον πρώτο βαθμό του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», την 24η Απριλίου 2020 και ώρα 21.45 καταγγέλθηκε το αδίκημα από την μητέρα της 11χρονης στους αστυνομικούς του ΑΤ Καρπάθου και ακολούθησε η σύλληψη του δράστη. Η 11χρονη την ίδια ημέρα είχε φύγει από το σπίτι της την 17.30 ώρα και η μητέρα και η αδελφή της την αναζήτησαν στην γειτονιά.

Την εντόπισαν να βγαίνει από διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται πλησίον της οικίας στο οποίο διαμένει ο Πακιστανός. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή της ότι είχε βρεθεί ξανά με τον κατηγορούμενο στην οικία του, ο οποίος την είχε φιλήσει επανειλημμένως στο στόμα και την είχε εξαναγκάσει σε τέλεση ασελγούς πράξης. Φέρεται να προέκυψε ότι γνωρίστηκε με την ανήλικη προ 10ημέρου.

Την πρώτη φορά, την 22α Απριλίου 2020, το παιδί ήταν γυμνό από την μέση και πάνω και ο κατηγορούμενος την φίλησε και την θώπευσε στο στήθος, ενώ ενήργησε και ασελγή πράξη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την 25η Απριλίου 2020 και ομολόγησε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ανηλικότητά της. Στην απολογία του ανακάλεσε εν μέρει τα όσα ομολόγησε προανακρινόμενος αρνούμενος ότι είχε τελέσει ασελγή ερωτική πράξη με την ανήλικη.

Πιο συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος, που δεν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, διαμένει από διετίας στην Κάρπαθο και εργάζεται σε ξυλουργείο, είπε στο πλαίσιο της προανάκρισης ότι είδε το παιδί προ 10ημέρου όταν περνούσε έξω από την οικία του, ότι την χαιρέτισε και μίλησαν για 10 λεπτά της ώρας.

Την επόμενη ημέρα, την 20ή Απριλίου 2020 την προσκάλεσε στην οικία του και εκείνη δέχτηκε και την 22α Απριλίου 2020 αφού την προσκάλεσε τον επισκέφθηκε ξανά και τότε του είπε, όπως ισχυρίστηκε, ότι είναι 20 ετών.

Ο Πακιστανός αρνήθηκε ότι γνώριζε πως επρόκειτο για ανήλικη όπως αρνήθηκε και την πράξη του βιασμού και υποστήριξε μόνο ότι υπήρξαν από μέρος του θωπείες πάνω από τα ρούχα της ανήλικης.

Σημειώνεται ότι σε καταθέσεις μαρτύρων υποστηρίζεται ότι ο Πακιστανός γνωρίστηκε με την 11χρονη έξω από δημοτικό σχολείο και ότι το παιδί τον είχε ενημερώσει ότι είναι μαθήτρια. Υποστηρίζεται ακόμη ότι η αδελφή της είχε κάνει παρατήρηση στον Πακιστανό να μην πλησιάζει το παιδί και εκείνος είχε επιχειρήσει να ανοίξει συζήτηση μαζί της.

Φέρεται να προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος όταν φίλησε το παιδί στην πρώτη τους συνάντηση εκείνο τρόμαξε και έφυγε, ότι την δεύτερη φορά την παρέσυρε λέγοντάς της ότι ήθελε να την κεράσει ένα αναψυκτικό και ότι στο διαμέρισμα ήταν και έτερος Πακιστανός ο οποίος αποχώρησε.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης, ενώ ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας η κ. Επιστήμη Γιαρίμογλου.

Πηγή: dimokratiki.gr

