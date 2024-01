Εύβοια

Χαλκίδα: 95χρονος κάηκε ζωντανός από φωτιά στο σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών ο υπερήλικας εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

-

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος από φωτιά που προκλήθηκε στο σπίτι που διέμενε.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Ιανουαρίου στις 3:30 περίπου σε μονοκατοικία στο Μύτικα Χαλκίδας.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας με πέντε οχήματα και δέκα άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς υπό το συντονισμό του διοικητή κ. Αντώνη Μαυρίδη.

Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, εντοπίστηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας ηλικίας 95 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Χείμαρρος - Ηλεία: Αγωνία για το ζευγάρι που αγνοείται (εικόνες)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

Καιρός: Βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη