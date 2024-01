Αιτωλοακαρνανία

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στο "στερνό αντίο". Απαρηγόρητα τα μέλη της οικογένειας του. Οργή για τον κατηγορούμενο κρεοπώλη που έχει προφυλακιστεί για τον φόνο του 31χρονου.

-

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται η κηδεία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Μεσολόγγι.

Ο 31χρονος είχε εξαφανιστεί από τις 4 Ιανουαρίου και η σορός του εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έπειτα από 18 ημέρες ερευνών σε ένα αυλάκι του βάλτου στον Κάμπο Ευηνοχωρίου.

Ο Μπάμπης Κούτσικος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς με καραμπίνα και ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε φυσίγγια για αγριογούρουνο.

Η σορός συμφωνήθηκε να παραδοθεί αργά το μεσημέρι της Παρασκευής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών σε εκπροσώπους της οικογένειας, προκειμένου να μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και να πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Μπάμπη έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη από τις δύο κόρες της και αδερφές του 31χρονου, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησαν να ψάχνουν σε βάλτους και σε χωράφια το αγαπημένο τους πρόσωπο.

Επίσης όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι που συμμετείχαν όλο αυτό τον καιρό στις έρευνες έχουν φτάσει στον Ιερό Ναό όπου θα τελεστή η εξόδιος ακολουθία συντετριμμένοι κρατώντας ένα λουλούδι στο χέρι.

