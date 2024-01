Τροχαίο - Ηράκλειο: Πέθανε η 59χρονη οδηγός

Ηράκλειο

Πώς η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε και υπεκυψε στα τραύματά της. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το 2ρονο παιδάκι του άλλου αυτοκινήτου.

Θλιβερό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, στο ύψος της Λυγαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη οδηγός του οχήματος, με καταγωγή από τις Αγίες Παρασκιές, κατέληξε στις 04.00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε απεγκλωβιστεί από το όχημα, βαρύτατα τραυματισμένη.

Το τροχαίο, όπως έγραψε η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού Cretalive , έγινε την ώρα που στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς, όταν ένα μινι-βαν που οδηγούσε ένας 38χρονος υπήκοος Συρίας, βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η άτυχη 59χρονη και μια 30χρονη γυναίκα με το δύο ετών αγοράκι της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα με το μωρό της βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του ΙΧ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το αγοράκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 38χρονος Σύρος συνελήφθη και κρατείται με εισαγγελική εντολή προκειμένου να οδηγηθεί την Δευτέρα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

