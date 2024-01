Τοπικά Νέα

Ηράκλειο - Τροχαίο: Σε κρίσιμη κατάσταση το μωρό που τραυματίστηκε

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μωρού και ποιοι άλλοι τραυματίστηκαν.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής σε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, για τροχαίο που σημειώθηκε στο Παλαιόκαστρο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν 3 άτομα, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 2 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μωράκι έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ τραυματίες είναι άλλα δύο άτομα, τα οποία φέρουν ορθοπεδικά τραύματα.

Όλα συνέβησαν όταν η ασημί κλούβα κατέβαινε από Αγία Πελαγία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το λευκό όχημα.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική για των απεγκλωβισμό των τραυματιών και η τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δύο ετών αγοράκι, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν είναι σε καλή κατάσταση.Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση, άλλος ένας τραυματίας.

Το συμβάν σημειώθηκε, όταν η ασημί κλούβα κατέβαινε από Αγία Πελαγία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το λευκό όχημα.

