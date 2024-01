Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες

Ποια πρόφαση χρησιμοποιούσαν οι απαταιώνες για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Δύο υποθέσεις απάτης σε βάρος πολιτών εξιχνιάστηκαν στις περιοχές της Δράμας και της Καβάλας ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, μέλη σπείρας.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, συνελήφθησαν στη Δράμα δύο άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

Όπως έγινε γνωστό, συνεργοί τους επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους παθόντες και προφασιζόμενοι ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματισθεί και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, τους ζήτησαν να καταβάλουν χρηματικά ποσά για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Οι συλληφθέντες επρόκειτο να παραλάβουν τα συμφωνηθέντα ποσά, όμως μετά από καταγγελίες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι με την ίδια μεθοδολογία ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε παραλάβει στις αρχές του μήνα από μια γυναίκα χρηματικό ποσό, χρυσαφικά και λίρες.

