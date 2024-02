Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε καρέ – καρέ τη σύγκρουση αυτοκινήτου που έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με δίκυκλο.

-

εικόνα αρχείου

Βίντεο από ένα τροχαίο-σοκ στην Πάτρα, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στις εικόνες, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, διακρίνεται η σφοδρή σύγκρουση ενός αυτοκινήτου με μία μοτοσικλέτα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/1) στη διασταύρωση των οδών Ελλησπόντου και Φαναρίου, στο γήπεδο των Προσφυγικών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο, η οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε στοπ και διέσχισε τον δρόμο με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το μηχανάκι που κινείτο στον κάθετο δρόμο να μην προλάβει να αντιδράσει και να «καρφωθεί» πάνω στο ΙΧ.

Ο οδηγός της μηχανής φαίνεται να εκσφενδονίζεται στον αέρα και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Άλκης Καμπανός: άναψαν 19 κεριά στη μνήμη του στο σημείο που δολοφονήθηκε (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)