Φθιώτιδα

Φωτιά στη Φθιώτιδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμει και πυροσβεστικό αεροσκάφος.

-

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι, στη Φθιώτιδα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα αεροσκάφος.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Βαγγέλης Ρωχάμης

Αγρότες: Πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια για κλείσιμο των δρόμων

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών