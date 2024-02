Ημαθία

Παιδοκτoνία στη Βέροια: Πολυετής κάθειρξη στη μητέρα που πέταξε το βρέφος της στον Αλιάκμονα

Ποιες κατηγορίες την οδήγησαν στην πολυετή κάθειρξη για τον θάνατο του μωρού της.

-

Σε κάθειρξη 15 ετών, καταδικάστηκε η 30χρονη μητέρα που σκότωσε το 11 μηνών βρέφος της, πετώντας το στον ποταμό Αλιάκμονα.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο, με μειωμένο καταλογισμό.

Το χρονικό

Η 30χρονη φέρεται να έφυγε μαζί με το μωρό της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς επέστρεψε στο σπίτι χωρίς το παιδί. Οι δικοί της τη ρώτησαν πού είναι το βρέφος, αλλά δεν πήραν απάντηση, με αποτέλεσμα να ενημερώσουν τις Αρχές.

Η ίδια, μετά από τις επίμονες προσπάθειες των Αρχών, λύγισε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς το σημείο όπου, όπως είπε, άφησε το μωρό, το οποίο, όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην απολογία της, είχε αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με την οποία διώκεται, υποστηρίζοντας ότι επισκέφθηκε το φράγμα αφήνοντας το βρέφος να παίξει στην τεχνητή λίμνη της Αγίας Βαρβάρας. «Δεν το έριξα στο νερό. Μπουσούλησε κι έπεσε στη λίμνη χωρίς να το δω», φέρεται να υποστήριξε η 30χρονη, ενώ εμφανίστηκε μετανιωμένη που άφησε το παιδί αβοήθητο. «Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να είχα βοηθήσει το παιδί μου», απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μητέρα φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, καθώς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.

