Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση δυο ηλικιωμένων

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση δύο ηλικιωμένων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesstoday.gr το ατύχημα συνέβη στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυρούπολης, περίπου στις 20:00, όταν οι δύο ηλικιωμένοι προσπάθησαν να διασχίσουν τον δρόμο από σημείο που δεν είχε διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τους δύο τραυματίες με ελαφρά ευτυχώς τραύματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

