Χανιά

Χανιά: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σπίτι, η φωτιά είχε σβήσει, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό.

-

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι στα Χανιά, 48χρονος άνδρας.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν πυροσβέστες που έσπευσαν στην ισόγεια κατοικία που διέμενε, μετά την πληροφορία ότι στο σπίτι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα, που αν και εντόπισαν ότι νωρίτερα στο σπίτι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά, εντούτοις δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο για να επιχειρήσουν κατάσβεση. Πιθανότατα ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Ακρωτηρίασαν και έκαψαν σκύλο (εικόνες)

Λάρισα: Αγρότες απέκλεισαν το Τελωνείο και καταλαμβάνουν με τρακτέρ την πλατεία (βίντεο)

“Το πρωινό” - Ζωζώ Σαπουντζάκη: Το εξιτήριο, η αξεπέραστη κομψότητα και τα φιλιά στους θαυμαστές (βίντεο)