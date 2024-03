Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που “άνοιγε” σπίτια (εικόνες)

Πως επέλεγαν τα θύματά τους και με ποιον τρόπο δρούσαν τα πέντε μέλη της συμμορίας. Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οργανωμένη ήταν η πενταμελής συμμορία που συνελήφθη από τις Αρχές σε Διαβατά και Κορδελιό στη δυτική Θεσσαλονίκη. Τρεις εξ αυτών ήταν συγγενείς και σε διάστημα τριών εβδομάδων “άνοιξαν” 26 σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα και σε Φθιώτιδα, Εύβοια, με συνολική λεία τα 50.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων έκλεψαν και δύο αεροβόλα όπλα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπραξαν 34 αξιόποινες πράξεις σε περιοχές της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδος. Συνελήφθησαν πέντε εμπλεκόμενοι στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, οι οποίοι έχουν απασχολήσει, κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές.

Στην αποδόμηση πενταμελούς εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν στο πλαίσιο εντατικής και επισταμένης έρευνας διακρίβωσαν τη δράση των μελών της που αφορά σε διάπραξη ληστρικής κλοπής, διαρρήξεων, κυρίως, οικιών – επιχειρήσεων, καθώς και κλοπών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδος.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και των Τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και Δίωξης Εκβιαστών της ίδιας Διεύθυνσης, πρωινές ώρες χθες (06-03-2024), οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν σε Κορδελιό και οικισμό των Διαβατών και τα πέντε μέλη της εγκληματικής συμμορίας, οπότε και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 49, 38, 46, 44 και 35 ετών, με τρείς από αυτούς να συνδέονται με άμεσους και στενούς οικογενειακούς δεσμούς, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, τουλάχιστον από 15 Φεβρουαρίου 2024, ενώθηκαν για την τέλεση των προαναφερόμενων έκνομων πράξεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Δρώντας στις ευρύτερες περιοχές Θέρμης, Καλλινδοίων, Ευόσμου, Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου, αλλά και σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Ημαθίας, των Σερρών, της Καβάλας, της Φθιώτιδας και της Εύβοιας διέπραξαν:

Ληστρική κλοπή,

26 διαρρήξεις οικιών,

διάρρηξη σε αγροτικό συνεταιρισμό,

διάρρηξη οχήματος και

5 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους επέλεγαν τους υποψήφιους στόχους τους σε εξωαστικούς οικισμούς και σε χρονικό διάστημα που θα έλειπαν οι διαμένοντες, ενώ η προσέγγιση και η διαφυγή τους από τους στόχους τους πραγματοποιούνταν με επιβατικό αυτοκίνητο μεγάλης ιπποδύναμης, στο οποίο τοποθετούσαν κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα, πλήθος κοσμημάτων, 25 ρολόγια χειρός, φορητός υπολογιστής, κάρτα ανάληψης μετρητών, κλειδιά αυτοκινήτων, τρείς φορτιστές βάσης πομποδεκτών και δύο αεροβόλα όπλα, η νομιμότητα κατοχής των οποίων ερευνάται.

Κατασχέθηκαν επίσης ποσότητα κάνναβης, τα πέντε οχήματα που προαναφέρθηκαν, με το ενοικιαζόμενο εξ’ αυτών να έχει ήδη αποδοθεί στην ιδιοκτήτρια εταιρεία ενοικιάσεως, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Η λεία τους ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, ενώ η χρηματική αξία των φθορών που προκάλεσαν, σύμφωνα με τους παθόντες, ανέρχεται στα 15.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εντοπισμό και άλλων παθόντων.

