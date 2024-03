Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Της είπε ότι θα την φιλοξενήσει και την βίασε

Εφιάλτης για 21χρονη Αφγανή, την οποία βίασε ομοεθνής της που επρόκειτο να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του.

Στιγμές φρίκης φέρεται να πέρασε μια 21χρονη Αφγανή στα χέρια ενός 29χρονου ομοεθνή της, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η 21χρονη κατέληξε στο σπίτι του 29χρονου ο οποίος θα τη φιλοξενούσε, έπειτα από επικοινωνία που εκείνη είχε με ομοεθνείς τους.

Εκείνος όμως την κράτησε παράνομα στο διαμέρισμά του και τη βίασε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Έπειτα από μεθοδική επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 29χρονου αλλοδαπού, για τα αδικήματα του βιασμού και της αρπαγής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 21χρονη αλλοδαπή έπειτα από επικοινωνία με ομοεθνείς της, τον Ιούνιο του 2022, μετέβη σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης που διέμενε ο 29χρονος, προκειμένου να τη φιλοξενήσει, πλην όμως εκείνος, την κατακράτησε παράνομα ενώ προέβη σε βάρος της σε γενετήσιες πράξεις με άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

