Μεσολόγγι: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές και στο νεκροταφείο (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι και η δίνη ξήλωσαν στέγες σπιτιών και ζημιές σε μνήματα στο Κοιμητήριο του Αγίου Λαζάρου.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε σήμερα το πρωί την περιοχή του Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Δήμο, «να προκληθούν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος».

Οι ζημιές, σύμφωνα με τον δήμο, «εντοπίζονται προς το παρόν σε συγκεκριμένα σημεία και περιλαμβάνουν πτώσεις δέντρων, στύλων ηλεκτροδότησης κλπ, ειδικά στην περιοχή του κοιμητηρίου του Αγίου Λαζάρου».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, όπως ανακοινώθηκε, «κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποκαθιστούν τα προβλήματα όπου υπάρχουν, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας θα γίνει πλήρης καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών, που οφείλονται σε πτώση δέντρων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στον οδοφωτισμό, ή όποιου άλλου είδους προβλήματα παρουσιάστηκαν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, η περιοχή του Μεσολογγίου χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος.

Οι ζημιές εντοπίζονται προς το παρόν σε συγκεκριμένα σημεία και περιλαμβάνουν πτώσεις δέντρων, στύλων ηλεκτροδότησης κλπ, ειδικά στην περιοχή του κοιμητηρίου Αγίου Λαζάρου, την οποία και συνιστά να αποφεύγουν οι πολίτες για τη σημερινή μέρα.

Αναφέρει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποκαθιστούν τα προβλήματα όπου υπάρχουν.

Με το φως της ημέρας θα γίνει πλήρης καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών οφειλόμενων σε πτώση δέντρων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στον οδοφωτισμό ή όποιου άλλου είδους προβλήματα παρουσιάστηκαν.

Παρακαλούνται οι δημότες εφόσον εντοπίζουν καταστροφές (πτώσεις δέντρων, καλώδια στο δρόμο, πτώσεις στύλων ή άλλου είδους προβλήματα) που προήλθαν από το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο, να τα αναφέρουν στον τηλεφωνικό αριθμό 2631024730 ώστε να γίνεται άμεσα εκτίμηση και παρέμβαση για την αποκατάστασή τους.

Το κοιμητήριο του Αγίου Λαζάρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα 12-3-2024.

