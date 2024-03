Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέα ομοφοβική επίθεση - Συνελήφθη ο δράστης

Το περιστατικό συνέβη δύο μέρες μετά την σοκαριστική ομοφοβική επίθεση που έλαβε χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους

Νέα ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά μέλους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, δύο ημέρες μετά από το επεισόδιο στην Αριστοτέλους.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 17:00, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, όπου ο ίδιος 21χρονος ΛΟΑΤΚΙ, που είχε γίνει στόχος ομοφοβικής επίθεσης στην Πλατεία Αριστοτέλους, κατήγγειλε αντίστοιχη ομοφοβική επίθεση από άλλον άνδρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας που του επιτέθηκε, του είπε «ααα μωρή π…..». Ο δράστης είναι 32 χρόνων και συνελήφθη, με το θύμα της επίθεσης να του έχει υποβάλει μήνυση για εξύβριση. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα ρατσιστικής βίας.

Είναι το δεύτερο περιστατικό ομοφοβικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, μετά την επίθεση σε δύο τρανς στην πλατεία Αριστοτέλους, το βράδυ του Σαββάτου.

Μήνυση και σύλληψη

Η σύλληψη του 32χρονου έγινε μετά από έγκληση που υπέβαλε το ΛΟΑΤΚΙ άτομο, ηλικίας 21 ετών. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, στο ύψος του Μακεδονία Παλλάς.

Την υπόθεση διερευνά το τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

