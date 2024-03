Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε η 52χρονη που ζούσε με 94 σκυλιά σε άθλιες συνθήκες υγιεινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν γίνει καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής. Τι ανέφερε η 52χρονη στην απολογία της.

-

(εικόνα αρχείου)





Αθώα κρίθηκε η 52χρονη που είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα, μετά από καταγγελία ότι φιλοξενούσε 94 σκυλιά στο σπίτι της, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, κάτω από ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Η ίδια, στην απολογία της ανέφερε ότι λειτουργεί «νόμιμο καταφύγιο ζώων» και προσκόμισε σχετική σύμβαση με την αρμόδια δημοτική Αρχή. Παραδέχθηκε ότι την ημέρα που έγινε ο έλεγχος ο χώρος ήταν «βρόμικος», επειδή δεν είχε προλάβει, όπως είπε, να καθαρίσει. «Δυστυχώς έχω μείνει μόνη μου και υπάρχουν προτεραιότητες- να πάρουν τα άρρωστα ζώα τα χάπια τους, να ταΐσω τα νεογέννητα» τόνισε -μεταξύ άλλων- η 52χρονη.

Οι δικαστές του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης δέχθηκαν τους ισχυρισμούς της και την αθώωσαν για τις πράξεις της μη τήρησης κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και της παραβίασης υγειονομικών κανονισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ - “Πυρηνικό ριφιφί”: Εισαγγελική έρευνα μετά από δημοσίευμα

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Στρατό: Να αλλάξει όνομα η “Καλλιόπη”, να λέγεται “Κούλης” (βίντεο)

Ντένβερ: Αστυνομικοί πυροβολούν ένοπλο άνδρα 36 φορές σε 5 δευτερόλεπτα (βίντεο)