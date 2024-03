Χίος

Μεταναστευτικό: Διάσωση δεκάδων ανθρώπων στην Χίο

Περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε και περισυνέλλεξε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Χίου και της Μυτιλήνης.

Τις πρωινές ώρες χθες Παρασκευή, 22 Μαρτίου, στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής προέβησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 24 αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Χίου και της Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ημιβυθισμένη πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με 24 επιβαίνοντες, τους οποίους και περισυνέλλεξε.

Στην περιοχή μετέβη και έτερο σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι αλλοδαποί και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακό λεωφορείο σε χώρο καραντίνας ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

