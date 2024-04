Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις από τη σκόνη και την ομίχλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόκοσμες είναι οι εικόνες στη Θεσσαλονίκη που κυρίως στα ανατολικά έχει καλυφθεί από ομίχλη και αφρικανική σκόνη.

-

Καθυστερήσεις υπάρχουν στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έχει καλυφθεί από αφρικανική σκόνη, αλλά και υγρασία, με το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στα ανατολικά της πόλης.

Χαρακτηριστικό είναι πως, στο αεροδρόμιο, η ορατότητα δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα. Για τον λόγο αυτόν υπάρχουν και οι καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στο κέντρο της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Η 31η Μαρτίου δεν είναι το τέλος για μας

Τέμπη – δικηγόρος οικογενειών: Ατυχείς οι δηλώσεις Φλωρίδη για τα “μπάζα”

Ζώνη Σένγκεν: Μερική ένταξη για Βουλγαρία και Ρουμανία