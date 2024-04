Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο και συνελήφθησαν

Δύο άνδρες, διέπραξαν το τελευταίο διάστημα συνολικά τρεις κλοπές οχημάτων από Ημαθία και Θεσσαλονίκη, καθώς και μία απόπειρα κλοπής.

Εξιχνιάστηκαν κλοπές οχημάτων, που έγιναν το τελευταίο διάστημα σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός ηλικίας 51 ετών. Συνεργός του 22 ετών, έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς αλλά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή την ώρα.

Οι φερόμενοι ως δράστες επιβαίνοντες σε όχημα που είχαν κλέψει νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη προσέγγισαν τα ξημερώματα της 4ης Απριλίου μονοκατοικία σε περιοχή της Ημαθίας και από την αυλή του αφαίρεσαν ένα όχημα. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο ανδρών και χθες το μεσημέρι ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δύο άνδρες, ενεργώντας από κοινού, διέπραξαν το τελευταίο διάστημα συνολικά τρεις κλοπές οχημάτων από Ημαθία και Θεσσαλονίκη, καθώς και μία απόπειρα κλοπής. Έκλεβαν όχημα και με αυτό διέπρατταν την επόμενη κλοπή αυτοκινήτου.

Τα κλεμμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή.

