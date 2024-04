Θεσσαλονίκη

Ενδοοικογενειακή βία – Θεσσαλονίκη: Εκβίαζε και έδερνε τη γυναίκα του για να πάρει χρήματα

Ο εφιάλτης μιας 37χρονης στα χέρια του συζύγου της, που την κακοποιούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτώντας χρήματα για τα χρέη του.

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε ένας 43χρονος που συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ κατηγορείται ότι εκβίαζε τη σύζυγό του να του δώσει χρήματα.

Προηγήθηκε καταγγελία της 37χρονης για ξυλοδαρμό και μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος εκβίαζε τη σύζυγό του να του δώσει χρήματα, καθώς φέρεται να χρωστάει, ενώ κατηγορείται ότι ασκούσε σωματική βία σε βάρος της τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα εκβίασης (κακούργημα) και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα). Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.

