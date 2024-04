Αχαΐα

Πάτρα: Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο με...τιμοκατάλογο στον τοίχο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απίστευτο θράσος η δράση των ανήλικων διακινητών ναρκωτικών, που είχαν ως ορμητήριο σχολικό συγκρότημα.

-

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες που κατηγορούνται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και έξι άνδρες και δύο γυναίκες, που κατηγορούνται ως μέλη της ίδιας οργάνωσης.

Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται και τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 14, 15 και 17 ετών.

Επίσης, συνελήφθησαν έξι γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων, καθώς και μια μαθήτρια Λυκείου της Πάτρας, που παρέλαβε ναρκωτικά από την εγκληματική οργάνωση, για ιδία χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την διάρκεια των ερευνών τους, διακρίβωσαν ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε για τουλάχιστον ένα χρόνο στην Πάτρα.

Ακόμη, οι αστυνομικοί διακρίβωσαν ότι η εγκληματική οργάνωση ολοκλήρωσε τους τελευταίους δύο μήνες, τουλάχιστον 65 αγοραπωλησίες ναρκωτικών και συγκεκριμένα, ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και MDMA, μέρος των οποίων διακινήθηκε σε ανήλικους, ακόμη και μέσα σε σχολικούς χώρους.

Επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέβαλαν στα υπόλοιπα μέλη και κυρίως στους τέσσερις ανήλικους συλληφθέντες, απόλυτη αφοσίωση, ενώ για να πετύχουν τον σκοπό τους διέπρατταν απειλές και ξυλοδαρμούς σε βάρος των ανήλικων συνεργών τους, τους οποίους πίεζαν συνεχώς για την προσέλκυση νέων πελατών, ακόμη και ανήλικων μαθητών από το σχολικό περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών βρήκαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου της Πάτρας, 80 γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρεις συσκευασίες με έτοιμες μικροποσότητες κάνναβης για χρήση.

Επίσης, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε, μέσω των ανηλίκων μελών της, το σχολικό συγκρότημα ως χώρο των ναρκωτικών και ως ορμητήριό της για την περαιτέρω διακίνησή τους.

Οι κατηγορούμενοι είχαν αναγράψει ακόμη και σε τοίχο του σχολικού συγκροτήματος την τιμή πώλησης ενός γραμμαρίου κάνναβης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων, αλλά και σε σωματικές έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν 212,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 21,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 29,7 γραμμάρια MDMA, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα κάνναβης και καπνού, τέσσερα μαχαίρια, τύπου πεταλούδα, δύο σιδερογροθιές, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κά.

Οι συλληφθέντες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, στον οποίο θα υποβληθεί και η δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, καθώς και η δικογραφία σε βάρος της μαθήτριας Λυκείου που κατείχε ναρκωτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι

Σάββατο του Λαζάρου: Η γιορτή και τα έθιμα

Κάρολος – Καμίλα: Η φωτογραφία για την επέτειο του γάμου τους