Τον έπιασαν με την μηχανή που είχε κλέψει

Την ώρα της… βόλτας εντόπισαν τον δράστη οι αστυνομικοί, λίγες ώρες μετά την κλοπή.

Βολτούλα με τη μηχανή που είχε κλέψει λίγες ώρες νωρίτερα πήγε να κάνει ένας 45χρονος Έλληνας, αλλά έπεσε πάνω στους αστυνομικούς.

Ο 45χρονος έκλεψε τη μοτοσικλέτα το μεσημέρι της Πέμπτης από την οδό Βασ. Όλγας στην Καλαμάτα.

Λίγες ώρες αργότερα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον είδαν στα Αρφαρά να οδηγάει μηχανή και καθώς είναι γνωστός στις Αρχές για παρόμοιες πράξεις, τον σταμάτησαν και πολύ γρήγορα διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένη.

Η μηχανή αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

