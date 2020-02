Life

“Special Report”: Οι “μάχες” με τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο, οι εγκαυματίες και ο... μικρός πιανίστας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα συγκλονιστικά θέματα που παρουσίασαν ο Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής και οι έμπειροι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι είδαμε στην εκπομπή της Τρίτης, 18 Φεβρουαρίου…

"Ταραγμένα" νερά

Καθημερινές «μάχες» με τουρκικά αλιευτικά, επικίνδυνοι ελιγμοί στο Αιγαίο και εκφοβισμός των ψαράδων που αναζητούν το μεροκάματο στα νερά του. Ο Αντώνης Φουρλής ταξίδεψε με την κάμερα του «Special Report» στην Κάλυμνο και συνάντησε τους ψαράδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωποι με την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Ακόμη, ο Χρήστος Ροζάκης, πρώην υπουργός Εξωτερικών και επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, έριξαν φως στο τί θα σημάνει για την Ελλάδα και τους κατοίκους των νησιών μας μία ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη.

Μετά τη φωτιά

Κάθε χρόνο η χώρα μας παραδίδεται στις φλόγες, σε μία άνιση μάχη που αφήνει πίσω της νεκρούς, αλλά και πολλούς τραυματίες. Είναι αυτοί που σήμερα παλεύουν να πάρουν τη ζωή τους πίσω. Τα εγκαύματα δεν είναι μόνο σημάδια στο δέρμα. Αποτελούν μερικά από τα πιο σύνθετα και επώδυνα τραύματα που απαιτούνται χρόνια για να επουλωθούν.

Ο φακός του «Special Report» παρακολούθησε τον αγώνα μίας γυναίκας να σταθεί πάλι όρθια. Η Φωτεινή Νάσσου επέστρεψε μαζί με την Άρτεμη Καψύλη στη Χίο, εκεί όπου το 2016 βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη και γίνεται μάρτυρας μίας συγκινητικής επανένωσης με τον άνθρωπο που της έσωσε τη ζωή.

Συνάντησε και την ομάδα των εγκαυματιών στο Μάτι, που ενάμιση χρόνο μετά τη φονική πυρκαγιά, που άφησε πίσω της 102 νεκρούς, διεκδικούν όσα τους υποσχέθηκε η Πολιτεία.

Μικρός πιανίστας

Τον αποκαλούν «παιδί-θαύμα». Είναι μόλις επτά ετών, παίζει ήδη στα δάχτυλα απαιτητικές κλασσικές συνθέσεις και δίνει συναυλίες σε μερικές από τις σημαντικότερες μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, «μαγεύοντας» κοινό και κριτικούς.

Το «Special Report» ακολούθησε τον μικρό Στέλιο Κερασίδη και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, για δύο σημαντικές εμφανίσεις του και κατέγραψε τις ιδιαίτερες στιγμές του μικρού μουσικού με δασκάλους και συμμαθητές. Η Λίλιαν Τσουρλή μίλησε με τον επτάχρονο πιανίστα που της αποκάλυψε το μυστικό των δικών του συνθέσεων, αλλά και τα όνειρά του για το μέλλον.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr