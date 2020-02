Πολιτική

Στην Αθήνα κυβερνητική αποστολή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στην Αθήνα συνάντηση εργασίας του Forum Διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση εργασίας του Forum Διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Τετάρτη το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ, Sultan Al Jaber.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης με τα 30 μέλη της αντιπροσωπείας των ΗΑΕ, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που εκτείνεται από την οικονομία και τις επενδύσεις έως την άμυνα, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Oικονομική Διπλωματία και την Eξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Από την πλευρά των ΗΑΕ, εκτός από τον υπουργό Επικρατείας, Sultan Al Jaber, στο Forum θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής του Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), Mohamed Saif Al Suwaidi, τα ανώτερα στελέχη της Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Hamad Al Dhaheri και Saif Al Mashghoni, ο επικεφαλής Κυβερνητικών Υποθέσεων της Mubadala Investment Company, Khalid Al Rashdi, o πρόεδρος των Ομίλων Ανάπτυξης Ακινήτων Emaar και Eagle Hills, Mohammed Al Abbar, ο επικεφαλής του Abu Dhabi Investment Council, Ahmed Al Muhairi, ο οικονομικός διευθυντής του Khalifa Fund (με επίκεντρο τις MμΕ), Marwan Al Suwaidi, ο επικεφαλής στρατηγικής του ομίλου First Abu Dhabi Bank, Karim Karoui και ο αντιπρόεδρος της Mubadala Petroleum, Adnan Omar Bu Futeem.

Επίσης, θα εκπροσωπηθούν σε ανώτερο επίπεδο τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Πολιτισμού, ενώ το «παρών» θα δώσουν και κυβερνητικά στελέχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στους τομείς της Ενέργειας, της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Τουρισμού και της Γεωργίας.