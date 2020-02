Οικονομία

Βρούτσης: το ασφαλιστικό έχει κοινωνικό πρόσημο, με έντονη αναπτυξιακή λογική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διαμορφώνεται σταθερό ασφαλιστικό σύστημα με εγγυημένες όλες τις συντάξεις, τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τις βασικές αρχές και τις κατευθύνσεις στις οποίες στηρίζεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ανέλυσε εκτενώς ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό έχει κοινωνικό πρόσημο, με έντονη αναπτυξιακή λογική και προοπτική.

Όπως είπε, η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη μείωση της εισφοροδιαφυγής, ενώ καλλιεργείται ξανά ασφαλιστική συνείδηση. Τόνισε ότι το σχέδιο νόμου κατατίθεται με δύο κρίσιμες μελέτες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εκπονήσει ειδική επιστημονική μελέτη επάρκειας των συντάξεων, ενώ υπογράμμισε ότι και η αναλογιστική μελέτη που το συνοδεύει πιστοποιεί τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 2070 και τη διασφάλιση όλων των συντάξεων. Με βάση την αναλογιστική μελέτη, συνέχισε, πολύ σύντομα η συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ φτάνει στον μέσο όρο της συνταξιοδοτικής δαπάνης των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι διαμορφώνεται σταθερό ασφαλιστικό σύστημα με εγγυημένες όλες τις συντάξεις, ενώ γίνονται βελτιώσεις μέσα από τους συντελεστές αναπλήρωσης. Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι, για πρώτη φορά, μετά από 12 χρόνια, δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις. Αντίθετα, θα γίνουν αυξήσεις. «Με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλάζει όλη η φιλοσοφία. Από ένα σύστημα το οποίο δεν ήταν ελκυστικό, μετά τα 25 χρόνια, πλέον, οι ασφαλισμένοι θα βλέπουν αύξηση στην ανταποδοτικότητα της σύνταξής τους, μετά τα 30 χρόνια και μία ημέρα εργασιακού βίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν πια κλάσεις, που συνέδεαν την ασφαλιστική εισφορά με τα χρόνια εργασιακού βίου, καθώς και ότι οι εισφορές αποσυνδέονται πλήρως από το εισόδημα. «Πλέον, θεσπίζονται επτά ελεύθερες κατηγορίες και δίνεται η δυνατότητα επιλογής μιας κατηγορίας στην αρχή κάθε έτους» αποσαφήνισε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ελευθερία, απλότητα και ευελιξία. «Επίσης, σταθεροποιήσαμε την εισφορά υγείας, μετά τη δεύτερη ελεύθερη κατηγορία» συμπλήρωσε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θεσπίζεται ειδική μέριμνα για τους νέους, κάνοντας λόγο για ένα πενταετές πλαίσιο προστασίας με ειδική κατηγορία εισφοράς πιο ευνοϊκή για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι οριστικοποιείται η μορφή του ασφαλιστικού συστήματος οργανωτικά και διοικητικά. «Ενοποιούμε υπό την "ομπρέλα" του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος μετονομάζεται σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τους φορείς απονομής εφάπαξ και επικουρικού» δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι, την 1η Ιουνίου 2020, να εκδοθούν οι πρώτες ψηφιακές συντάξεις στην Ελλάδα.