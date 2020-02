Κοινωνία

Δικηγόρος γονέων νεκρού βρέφους στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχει κακοποίηση (βίντεο)

Για "λάθος" κάνει λόγο ο δικηγόρος των Σύρων γονέων του βρέφους, σχολιάζοντας τα ευρύματα της ιατροδικαστικής έρευνας...

Λάβρος κατά του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη εμφανίστηκε ο δικηγόρος των Σύρων γονέων του βρέφους που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι το μωρό δεν υπέστη κακοποίηση, όπως ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής και απέδωσε τις κακώσεις που φέρει στα υπόθετα που είχαν συνταγογραφηθεί για τη θεραπεία του βρέφους από ίωση.

Ο κ. Μπάκρι σημείωσε ότι οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως το παιδί είχε πρόβλημα από τη γέννησή του και παρουσίαζε επιληπτικές κρίσεις.

Ενημέρωσε δε ότι το παιδί θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή που θα ορίσει η οικογένεια, ενώ τόνισε ότι θα ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του πατέρα, καθώς δεν προκύπτουν, όπως είπε, κατηγορίες σε βάρος του.