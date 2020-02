Life

Victoria`s Secret: άλλαξε χέρια έναντι αστρονομικού ποσού

Η πώληση του οίκου ακολούθησε τις αποκαλύψεις, πρώην και νυν υπαλλήλων της, για μία κουλτούρα μισογυνισμού, εκφοβισμού και παρενόχλησης.

Στην πώληση της, θρυλικής εταιρείας εσωρούχων, Victoria's Secret προχώρησε η ιδιοκτήτρια εταιρεία L Brands, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με αυτήν, υπήρξε συμφωνία ύψους 525 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Sycamore.

Συγκεκριμένα, η Sycamore θα αγοράσει το 55% της Victoria's Secret και η L Brands θα διατηρήσει το 45%. Την ίδια στιγμή, ο Λέσλι Βέξνερ - ο 82χρονος εκατομμυριούχος που εδώ και πολλές δεκαετίες είναι επικεφαλής της L Brands - αφήνει το πόστο του CEO και του προέδρου, ενώ θα παραμείνει στο συμβούλιο ως επίτιμος πρόεδρος.

Βάσει του ύψους του ποσού στο οποίο ανήλθε η συμφωνία, η συνολική αξία της διάσημης μάρκας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η πώληση του γνωστού οίκου εσωρούχων έλαβε χώρα λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις για την κουλτούρα μισογυνισμού, εκφοβισμού και παρενόχλησης, σύμφωνα με πρώην και νυν στελέχη, υπαλλήλους και μοντέλα, οι οποίοι με ανοιχτή επιστολή καταγγελίας απευθύνονταν στον διευθύνοντα σύμβουλο, John Mehas.

Η εν λόγω επιστολή είχε φιλοξενηθεί, πρόσφατα, από τους New York Times σε μία έρευνα με γενικό τίτλο «”Angels” in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret» και αναφερόταν σε διαπόμπευση των σωμάτων, άσεμνες παρατηρήσεις, τιμωρίες με τη μη καταβολή προκαταβολών, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των φωτογραφιών των μοντέλων και πιέσεις για γυμνές φωτογραφήσεις, χωρίς αμοιβή για τις προσωπικές συλλογές των φωτογράφων καταδεικνύοντας ως βασικό δράστη τον Ed Razek.